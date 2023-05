Sa Rodia, un Camp per 15 sport 

L’iniziativa, rivolta a bambini e ragazzi tra i 4 e i 16 anni, avrà come fulcro la cittadella sportiva di Sa Rodia. Dal lunedì al venerdì, con la supervisione di allenatori e figure professionali esperte, i giovani atleti potranno confrontarsi in numerose discipline e a fine Camp i due più meritevoli riceveranno una borsa di studio.

Calcio, pallavolo, pallacanestro, karate, golf, atletica, pallamano, ginnastica artistica, judo, nuoto, vela, equitazione e perfino orienteering e giocoleria: per sei settimane, dal 12 giugno al 21 luglio, Oristano diventerà la capitale dello sport per i più giovani. In città sbarca il Crai Camp 2023, progetto multidisciplinare nato da un’idea dell’ex Nazionale di basket Carlton Myers e sostenuto dal Gruppo Crai Sardegna.

L’iniziativa

«È con grande piacere che prosegue la nostra avventura legata ai giovani e alla promozione sportiva sul territorio italiano», evidenzia Myers ricordando che Camp simili si svolgono anche a Roma e Torino.

L’organizzazione

Due le formule proposte: la mezza giornata, dalle 8.30 alle 13, o la giornata intera dalle 8.30 alle 16.30. Le attività si svolgeranno in collaborazione con la Gymland Oristano, organizzatrice del Joy Camp.

«Sarà un’esperienza relazionale e motivazionale che coinvolge il singolo e lo porta a conoscere meglio sé stesso, a misurarsi con il gruppo», ha commentato Giangiacomo Ibba, amministratore delegato Crai. «Siamo davvero orgogliosi di aver portato il Crai Camp nella nostra città, e il risultato ci sta molto a cuore», ha ribadito Stefano Ibba, direttore generale del Gruppo Abbi.

I commenti

«Oristano, che con il titolo di Città europea dello sport ha inaugurato un ciclo virtuoso, ancora una volta si conferma sede ideale per le attività sportive, per quelle professionistiche e ancora di più per il movimento di base», sottolinea il sindaco Massimiliano Sanna. «Abbiamo accolto con entusiasmo il progetto del Crai camp che conferma l’impegno del Comune a favore dello sport e dei giovani – conferma l’assessore comunale allo Sport, Antonio Franceschi – La cittadella sportiva di Sa Rodia diventerà il fulcro di numerose attività che coinvolgeranno tanti giovani oristanesi che avranno nel campione Carlton Myers un esempio da seguire, un punto di riferimento per una crescita ispirata dai più sani valori sportivi».

«Siamo orgogliosi e onorati che Crai, Carlton Myers e la famiglia Ibba ci abbiano scelti per questo progetto», ha concluso Roberto Porcheddu, presidente della Gymland. ( m. g. )

