Sa Rodia esaurito per Alessia Orro  

Oristano. Domani la presentazione delle quattro squadre alle 19.30 davanti a Palazzo degli Scolopi, giovedì alle 17.30 e alle 20.30 le semifinali al palasport di Sa Rodia e venerdì le due finali agli stessi orari. Oristano sente vicino il profumo del grande volley femminile per l’imminente Sardegna Challenge, ma soprattutto freme per il ritorno di Alessia Orro. Stavolta, pochi gironi dopo le feste a Narbolia per il titolo iridato, però, la migliore giocatrice del Mondiale in Thailandia sarà in divisa da gioco. Una divisa nuova di zecca, quella giallonera del Fenerbahçe, che indosserà per la prima volta giovedì alle 17.30 nella sfida contro le greche del Panionios.

E, per vedere giocare le e le tante campionesse che militano anche nel titolatissimo VakifBank (altra squadra di Istanbul) e nell’Uyba (la squadra di Busto Arsizio in cui Orro ha giocato per quattro anni), che completano il quartetto di formazioni invitate a un torneo femminile di profilo tyale che i circa 6000m biglietti disponibili sono stati giù tutti venduti.

Ieri i dettagli della manifestazione organizzata dalla Gymland con la collaborazione della Federvolly regionale e del Comune, sono stati illustrati in Sala Giunta a Oristano. Al tavolo, con il padrone di casa, il sindaco Massimiliano Sanna, gli assessori Antonio Franceschi (Sport), Simone Prevete (Ambiente), Maria Bonaria Zedda (Turismo) e Carmen Murru (Servizi sociali), dal consigliere regionale Salvatore Cau, dai presidenti Eliseo Secci (Fipav Sardegna), Carlo Cuccu (Fondazione Oristano) e Roberto Porcheddu (Gymland). Sabato la chisuura alle 10 al Liceo Scientifico "Mariano IV” con Alessandra Campedelli e il convegno “Volare oltre i limiti”.

