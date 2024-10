Sa Roda Manna, rinasce l’antica foresta 

Sa Roda Manna tornerà presto a incantare visitatori e appassionati di ambiente con la sua foresta. Sono giunti al termine i lavori di rigenerazione e valorizzazione dell’antico e prezioso bosco di agrifogli, ciliegio selvatico, roverella e leccio e piante clematis, arrivato fino a oggi ancora incontaminato. Grazie al finanziamento regionale di 150mila euro si è intervenuti per la tutela, promozione di questo scrigno naturale, che si trova nelle montagne di Scano Montiferro al confine con il monte di Sant’Antonio. Pulizia bosco, ripristino muri a secco, sistemazione della cartellonistica, installazione della bacheca che reca informazioni storiche e sistemazione dell’edificio in pietra come centro di educazione ambientale, il restauro della strada di accesso, garantendone la fruibilità.

Il futuro

Un ulteriore passo verso lo sviluppo di questo monumento naturale come attrattore ambientale e turistico: «Abbiamo un’idea precisa di come valorizzare il nostro monte e salvaguardare il ricco patrimonio ambientale, salvandolo dall’invasione eolica e speculativa», spiega il sindaco Antonio Flore Motzo. Il contributo regionale si inserisce nell'ambito dell'attuazione di interventi strutturali di tutela e valorizzazione ambientale nelle aree di particolare interesse naturalistico, compresa la Rete Natura 2000.Un segnale importante per la comunità scanese dopo la sciagura del grande incendio e contro l’agrivoltaico selvaggio: «Un grande risultato e un rinnovato impegno per la nostra comunità, che dovrà necessariamente tradurre in turismo sostenibile, in economia le nostre ricchezze ambientali. L’obiettivo è proseguire sulla linea della difesa e valorizzazione del paesaggio, la promozione della cultura, archeologia, storia e tradizioni», precisa il primo cittadino.

La tutela

La valorizzazione de Sa Roda Manna si collega in maniera strategica ai progetti ambientali in via di ultimazione, che saranno gestiti da una cooperativa di comunità locale: il parco archeo-ambientale Riu Mannu, il progetto archeologico-storico Iscanu, la tutela del nuraghe Nuracale, dei mulini di Sant’Antioco, la nascita dei musei Settimana Santa e Bue scanese, il restauro della chiesa campestre di Santa Barbara. Nell’ottica «della costituzione della green community che abbia nei valori della natura e delle tradizioni locali il futuro progresso della comunità», chiude Flore Motzo

RIPRODUZIONE RISERVATA