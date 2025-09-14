«Sa Rocca, edificio da tutelare» 

Lo stato di abbandono di un edificio alle pendici del monte santa Margherita mostra a residenti e turisti lo stato d’incuria che rende indecoroso il luogo. Un gruppo di camminatori che stanno percorrendo i camminamenti di santa Barbara ha visitato il luogo sono restati sbalorditi dalla bellezza dei luoghi, ma nel contempo hanno espresso amarezza per lo stato in cui si trovano. Il gruppo dei camminatori provenienti da varie parti d’Italia, fra cui Moreno Belletti Bologna, Sonia Favruzzo Venezia, Filippo Perna Napoli, Daniela Capecchi Pistoia, Giorgio Croce Firenze, Marika Sacchi Reggio Emilia, Alessio Bixio Genova, è arrivato a Guspini camminando nei sentieri che i minatori e le cernitrici percorrevano per andare al lavoro. Il gruppo si è recato anche a vedere sa Rocca inquadigada. Giorgio Seronello e Luigina Renzi di Genova alla vista del edificio distrutto hanno chiesto: «Perché questa casa è in questo stato?».

Si tratta di un locale rimasto in balia dei vandali. «L’edificio fu voluto dalla Comunità Montana», spiega Marino Melis, pensionato e autore di alcuni libri sulla storia di Guspini, «questo stabile fu realizzato dalla cooperativa Coo.n.ag tra il 1996 e il 2000. Negli stessi anni fu costruito anche uno stradello lastricato che parte da villaggio Curiel».

Spiegazione che ha colpito il gruppo di amanti delle escursioni. «La costruzione non può restare così, non è decoroso. Siamo partiti da Piscinas con una comitiva di camminatori provenienti da varie parti dell’Italia per visitare questi luoghi ricchi di fascino e di storia, vanno tutelati». (m. s.)

