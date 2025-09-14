VaiOnline
Guspini
15 settembre 2025 alle 00:27

«Sa Rocca, edificio da tutelare» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lo stato di abbandono di un edificio alle pendici del monte santa Margherita mostra a residenti e turisti lo stato d’incuria che rende indecoroso il luogo. Un gruppo di camminatori che stanno percorrendo i camminamenti di santa Barbara ha visitato il luogo sono restati sbalorditi dalla bellezza dei luoghi, ma nel contempo hanno espresso amarezza per lo stato in cui si trovano. Il gruppo dei camminatori provenienti da varie parti d’Italia, fra cui Moreno Belletti Bologna, Sonia Favruzzo Venezia, Filippo Perna Napoli, Daniela Capecchi Pistoia, Giorgio Croce Firenze, Marika Sacchi Reggio Emilia, Alessio Bixio Genova, è arrivato a Guspini camminando nei sentieri che i minatori e le cernitrici percorrevano per andare al lavoro. Il gruppo si è recato anche a vedere sa Rocca inquadigada. Giorgio Seronello e Luigina Renzi di Genova alla vista del edificio distrutto hanno chiesto: «Perché questa casa è in questo stato?».

Si tratta di un locale rimasto in balia dei vandali. «L’edificio fu voluto dalla Comunità Montana», spiega Marino Melis, pensionato e autore di alcuni libri sulla storia di Guspini, «questo stabile fu realizzato dalla cooperativa Coo.n.ag tra il 1996 e il 2000. Negli stessi anni fu costruito anche uno stradello lastricato che parte da villaggio Curiel».

Spiegazione che ha colpito il gruppo di amanti delle escursioni. «La costruzione non può restare così, non è decoroso. Siamo partiti da Piscinas con una comitiva di camminatori provenienti da varie parti dell’Italia per visitare questi luoghi ricchi di fascino e di storia, vanno tutelati». (m. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

Schianto contro il muro di una casa, nuorese muore sul colpo a Posada

Davide Mulargia, 45 anni, da tempo era residente in Germania 
Fabrizio Ungredda
Castiadas-Solanas.

Quattro feriti in due incidenti

Raffaele Serreli
L’inchiesta

Incastrato dal padre di Marco

Andrea Mameli ha registrato i colloqui con gli amici di Giampaolo Migali 
Simone Loi Roberto Secci
Istruzione

Si torna a scuola, oltre 5mila banchi restano vuoti

Pesa l’impatto della denatalità ma non cala il numero dei docenti 
Piera Serusi
L’indagine

In un video lo stupro di una 12enne

Orrore a Sulmona: due giovanissimi violentano la ragazza e postano il filmato 
Il caso

Patrioti all’attacco nel nome di Kirk: «La sinistra è odio»

Anche videomessaggi di Meloni e Salvini al tradizionale raduno madrileno di Vox 