Sa Republica Sarda e la battaglia contro le ingiustizie 

Un viaggio nel giornalismo identitario attraverso “Sa Republica Sarda - storie e controstorie del giornalismo identitario sardo”, il convegno organizzato ieri al Lazzaretto dall’associazione Laras, suoni e parole di Sardegna, in ricordo del giornalista simbolo del movimento identitario Gianfranco Pinna, scomparso 20 anni fa, fondatore del periodico bilingue Sa Republica Sarda nel 1977. L’identità come valore assoluto e aggregante e superamento del pensiero uniforme. Pinna è stato un intellettuale, politico, scrittore e portatore dello spirito indipendentista, per un’idea collettiva di giornalismo rivoluzionario.

La digitalizzazione

«I contenuti dei numeri di Sa Republica Sarda sono stati recuperati e digitalizzati, messi a disposizione del pubblico, si trovano sul sito www.sarepublicasarda.it», spiega Alessandra Pinna, figlia di Gianfranco e presidente di Laras.

«Un’occasione per ripercorrere la storia della Sardegna in quegli anni, conoscere i protagonisti e gli intellettuali che hanno lavorato al giornale e dare uno sguardo al giornalismo identitario e capire qual è oggi il suo ruolo, che futuro ha e se esiste attualmente in Sardegna».

Prosegue Pinna: «Il giornalismo identitario vuol dire dare informazione per denunciare le ingiustizie che vengono commesse contro la Sardegna e i sardi. I temi affrontati da Sa Repubblica Sarda per oltre 35 anni sono stati temi cari ai sardi: lingua sarda, identità e cultura della Sardegna, sfruttamento e militarizzazione del territorio».

L’omaggio

Un importante omaggio anche per la direttrice ed editrice di Sa Republica Sarda, Maria Marongiu, moglie di Gianfranco Pinna: «Abbiamo voluto ricordare la storia identitaria del giornale e dei suoi protagonisti, che in quegli anni hanno sostenuto con i loro scritti e partecipato alle iniziative politiche e culturali che Sa Republica Sarda intraprendeva», sottolinea. «È il giornale più longevo delle pubblicazioni identitarie che ci sono state in Sardegna, ha terminato le sue pubblicazioni nel 2007, subito dopo la scomparsa di Gianfranco. Si trattavano per di più articoli ideologici, d’attualità e di politica sarda. Mi piace ricordare le battaglie per l’introduzione della storia, della cultura e della lingua sarda nelle scuole, che ancora oggi, a distanza di anni, non esiste».

L’umanità

A ricordare l’intellettuale Gianfranco Pinna, anche Bobo Craxi, figlio di Bettino, a cui Pinna dedicò un intero numero alla sua morte, oltre ad averlo contattato quando era in esilio a Hammamet nel periodo dell’inchiesta Mani Pulite, organizzando anche dei comitati pro Craxi e delle manifestazioni in nome della giustizia e della verità. «Voglio ricordare di Gianfranco la sua umanità, il suo coraggio, la sua simpatia e il suo essere stato un uomo del suo tempo, la cui opera giornalistica è ancora viva perché le ragioni per cui nacque non sono affatto sopite nel tempo», dice in videocollegamento Craxi.

«Sono riconoscente del lavoro che ha fatto Pinna nel periodo di Mani Pulite per cercare la giustizia in difesa di mio padre», continua, «tutti pensavano che essendo un uomo potente non avesse bisogno di aiuto, (chissà quanti se ne occupavano), invece non era così».

Gli ospiti

Tra gli ospiti del convegno il regista Giovanni Columbu, che esprime il sogno di vedere la Sardegna unita sotto un’unica identità: «Manca il principio di solidarietà del popolo, il sentimento identitario. A oggi viviamo una prospettiva anti identitaria».

È intervenuto al dibattito anche il giornalista dell’Unione Sarda Mauro Pili, che ricorda come non si può aspirare alla libertà di un popolo se non c’è conoscenza: «L’indipendenza di un popolo passa attraverso la coscienza e la conoscenza, ripartiamo dalle scuole, dai bambini per un futuro e una Sardegna migliore».

RIPRODUZIONE RISERVATA