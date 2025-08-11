Sa Razza e Sensei Notte rap a Sant’Elia Ma che Tormento! 

La notte è rap venerdì a Sant’Elia. Alle 21 sul palco del piazzale del Lazzaretto di Cagliari, affacciato sul mare, arriva uno dei nomi più blasonati della scena hip hop italiana: Tormento. Non solo, lo spettacolo si arricchisce con lo show di un’altra crew che ha fatto la storia del rap nazionale, i Sa razza, e dal giovane ma esperto Sensei.

In rima

Massimiliano Cellamaro, in arte Tormento, è un rapper e produttore musicale italiano, nato il 6 settembre 1975 a Reggio Calabria. Cresciuto tra Varese e Genova, ha sviluppato fin da giovane una forte passione per l’hip hop e la musica soul, influenze che lo hanno guidato lungo tutta la sua carriera artistica. La sua ascesa musicale è iniziata nei primi anni ’90 con la formazione dei Sottotono da lì una carriera di tutto rispetto con decine di produzioni, collaborazioni ma anche partecipazioni alle ultime edizioni del Festival di Sanremo. Sa Razza nel nostro territorio è una realtà musicale che non ha bisogno di molte presentazioni. Un gruppo che è considerato la punta di diamante della scena hip hop made in Sardinia e che negli anni ci ha regalato tanti brani indimenticabili. In scena venerdì notte ci srano, come sempre, Ruido (Fabio Leoni volto e voce nota di Radiolina) e Quilo ovvero Alessandro Sanna. Sensei, rapper sardo classe ’95 conosciuto per la sua tecnica precisa negli extrabeat e considerato uno dei rappers più veloci d’Italia. La serata fa parte del festival Si muove la città voluto dall’amministrazione comunale. L’ingresso è gratuito.

