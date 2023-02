Cagliari

Stasera

dalle ore 18.30

Dopo il debutto di mercoledì in piazza Indipendenza, stasera la Ratantira Casteddaia arriva nel Corso Vittorio Emanuele con i suoi tamburi e i suoi colori. Sempre oggi (con replica sabato 18) l’associazione Strada Facendo e i musicisti Viking group organizzano due sfilate in via Manno e in via Garibaldi dalle 18.30 alle 20