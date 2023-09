Sa Ramadura, con i petali dei fiori omaggio a Picasso 

Un omaggio a Picasso per il cinquantennale della sua morte con la riproduzione di un suo quadro a suon di petali di rose nel cuore della via Roma. È l’eccezionale opera d’arte che giovedì sera è stata realizzata dal team “Sa Ramadura” guidato da Martina Codonesu (autentica fuoriclasse) e Andrea Macis. Lo hanno fatto nel giro di due ore, vicino all’incrocio tra via Roma e via Montessori, prima tracciando le linee sull’asfalto e poi – con una tecnica affinata negli anni – poggiando i fiori e fissandoli con un po’ d’acqua.

Nove i componenti del team: oltre ai due coordinatori c’erano Massimiliano Nibbio, Silvia Chillotti, Lucia Chillotti, Michele Macis, Ludovica Codonesu, Kristhian Madeddu e Anna Madeddu. Alla fine per la strada – tra gli applausi dei numerosi turisti presenti - è comparso il “Ritratto cubista di donna”, un viso di donna con lo stile di Picasso. Oltre ai petali per “dipingere” il quadro – e soprattutto per tracciare delle linee - sono stati utilizzati i fondi di caffè grazie alla collaborazione dei tanti baristi del paese.

Sa Ramadura, dopo un primo rinvio per il maltempo, nella tarda serata di giovedì è stata un autentico successo. (g. a.)

