Sa Punta, sopravvissuti i nuovi alberi 

Il polmone verde della zona di Sa Punta prende forma: a un anno dall’avvio del progetto finanziato dal Comune con la piantumazione di 50mila piantine tra querce, pini, olivastri, carrubi e corbezzoli, la maggior parte degli alberelli è riuscita a superare la siccità del 2024. Le piantine sono sopravvissute all’estate torrida grazie all’irrigazione garantita dall’acqua portata con le autobotti, un sacrificio necessario per non vanificare il piano di creare la più grande foresta urbana dell’Isola.

In Aula

Il problema di irrigare l’intera area che accoglie il progetto di forestazione nato per limitare l’inquinamento è stato affrontato durante l’ultimo Consiglio comunale, dove il gruppo di minoranza “Noi per Sarroch”, composto da Mirko Spiga, Vittorio Cois e Attilio Buonomo, ha presentato una mozione per riutilizzo delle acque reflue dei due depuratori di Sarroch: una soluzione che potrebbe far risparmiare al Comune acqua e denaro. «Le spese a carico del bilancio comunale per irrigare l’intera zona piantumata sono state ingenti – spiega il capogruppo, Mirko Spiga -, e questo ha inciso sulle riserve comunali. L'adozione di sistemi di riutilizzo delle acque contribuisce alla riduzione dei costi di gestione delle risorse e alla tutela dell'ambiente preservando un bene prezioso come l'acqua. Il riutilizzo dei reflui trattati può rappresentare una soluzione sostenibile ed economica anche per l'irrigazione delle aree verdi urbane pubbliche: diversi Comuni hanno adottato sistemi di recupero delle acque reflue con successo, chiediamo all’amministrazione di avviare i colloqui con Abbanoa per discutere questa possibilità, e portare avanti uno studio di fattibilità».

Il dibattito

Gabriella Orrù, capogruppo di maggioranza, apre alla possibilità di discutere la mozione di "Noi per Sarroch”: «Siamo sempre pronti a recepire le proposte costruttive, ma è necessario capire se questa strada sia percorribile, parleremo della possibilità di utilizzare i reflui dei nostri depuratori con Abbanoa, se il parere sarà positivo avvieremo uno studio di fattibilità».

Il sindaco, Angelo Dessì, guarda già al secondo lotto del progetto: «Superare l’estate era fondamentale, grazie a un sistema di irrigazione d’emergenza siamo riusciti a salvare quasi tutte le piantine, abbiamo fatto dei sacrifici ma questo progetto è troppo importante per Sarroch e per le generazioni future. Con il nuovo lotto verranno messe a dimora altre 28mila piantine: se il recupero delle acque reflue per irrigare la foresta nascente ipotizzato dalla minoranza si rivelasse attuabile saremmo pronti a discuterne».

