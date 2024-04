Sa Pruna resta a Forestas 

Spetterà di nuovo a Forestas la concessione del bosco di Sa Pruna: un presidio forestale di circa 461 ettari di estensione nel territorio comunale di Dorgali.La gestione vale per quindici anni ed è stata rinnovata a seguito della firma delle relative convenzioni, avvenuta il 28 marzo a Nuoro nella sede del Servizio territoriale. Presenti alla riunione la sindaca di Dorgali Angela Testone, il direttore generale di Forestas Antonio Casula e il direttore del Servizio territoriale di Nuoro Salvatore Mele.

L’obiettivo

«Con la stipula della nuova convenzione proseguiremo le attività di gestione forestale - spiega Salvatore Mele - perseguendo gli obiettivi tesi alla gestione sostenibile e alla valorizzazione del bosco».

Saranno previste, come già avveniva negli anni passati ad opera della cooperativa Dorrisolo di Dorgali, attività di rinaturalizzazione dei sistemi forestali, interventi di rinvigorimento delle ceppaie degradate di querce e specie della macchia mediterranea. I lavori forestali non sono stati gli unici interventi, infatti, durante gli anni di gestione.

Sono state realizzate infrastrutture atte al ricovero dei mezzi, del personale e funzionali alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi (ricerche idriche, vasconi, apertura e manutenzione di piste forestali, sentieri forestali ecc.). I lavori di sistemazione idraulico forestali sono proseguiti fino ad oggi ad opera del personale dipendente di Forestas sotto la direzione lavori di Barbarba Denti.

Progetti turistici

Novità anche sul fronte della valorizzazione a fini turistico-ricreativi e culturali. «Negli anni è stata realizzata una fitta rete di sentieristica - continua Salvatore Mele - che copre percorsi di interesse paesaggistico e naturalistico. All’Agenzia il compito di valorizzare questa viabilità, costituita da piste, mulattiere, sentieri e carrarecce».

Sentiero Italia

Il percorso, che si snoda nella foresta di Sa Pruna, è stato già inserito all’interno del sentiero Italia del Cai (Club alpino italiano). Rappresenta un itinerario di trekking a lunga percorrenza che copre ben 7960 chilometri per tutto lo Stivale e le isole. I sentieri di Sa Pruna si prestano non solo a chi vorrà percorrerli a piedi, ma anche con le due ruote, visto che i tornanti di strada sterrata che a partire dall’Orientale sarda scendono a valle, con un dislivello di circa 600 metri, costituiscono la pista ideale per gli amanti della mountain bike.Il Comune sottolinea anche le ricadute occupazionali. Spiega la vicesindaca e assessora Antonietta Fancello: «In seguito al perfezionamento della procedura con la firma della convenzione ci sarà anche l’assunzione di operai».

