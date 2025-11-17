VaiOnline
Via Garibaldi.
18 novembre 2025 alle 00:29

“Sa posa a s’antiga”, una mostra di foto per raccontare le comunità dell’Isola 

Immagini intese non come ricordi immobili, ma come un ponte tra ciò che era e ciò che è. Questo il messaggio che attraversa “Sa posa a s’antiga”, il progetto fotografico di Stefano Orrù, dedicato alla memoria visiva delle comunità sarde. Un lavoro che non si limita a ricostruire scenari d’epoca, ma che prova a rimettere in circolo un patrimonio culturale che rischiava di scolorire. Ispirato agli scatti realizzati in Sardegna tra la fine dell’Ottocento e la metà del Novecento, e in particolare all’opera di Achille Parnicich, Orrù ricrea atmosfere d’altri tempi.

Dopo il successo della prima esposizione “Arratratus” a Cabras, il progetto approda ora in città, in occasione del centenario della morte di Parnicich. Nelle sale di via Garibaldi 66, da sabato (inaugurazione alle 17.30) a domenica 3 le nuove immagini dialogheranno con fotografie storiche e costumi campidanesi. La mostra è patrocinata dall'assessorato comunale alla Cultura, con Fondazione Oristano e Centro di documentazione sulla Sartiglia. ( m. g. )

