“Sa picchettara” prima del derby Carbonia-Cagliari  

Questa foto ci è stata inviata dal fedele lettore Bruno Puggioni, il cui nonno ha lavorato all’Unione Sarda nel secolo scorso. La foto ritrae appunto “sa picchettara”dei tipografi in attesa del derby Carbonia-Cagliari nel 1949. Scrive Bruno: «Sulla sinistra della foto Luca Puggioni (col basco), rotativista del giornale, con i figli Piero (mio padre) e Renzo. Per la cronaca la partita di calcio finì 3-1 per il Cagliari e fece registrare il record di pubblico e di incasso con 10000 spettatori provenienti da tutta l’isola».