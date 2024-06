Sa Petra Ruja, riecco i lavori per la rotonda 

Due mesi di attesa per il passaggio di un cavo di trasmissione dati telefonici. Tanto c’è voluto per sbloccare i lavori di costruzione della nuova rotonda che si sta realizzando sulla vecchia Orientale sarda all’altezza dello svincolo della borgata di Sa Petra Ruja di Siniscola. L’opera, finanziata dalla Regione, era stata avviata a inizio dell’anno grazie a un accordo tra il Comune e l’Anas, in virtù di un progetto già predisposto e quindi subito eseguibile. Ad aggiudicarsi l’opera la ditta Contractor di Dorgali per un importo poco superiore a 800 mila euro. Il cantiere per il nuovo ingresso alla borgata si era fermato ad aprile in attesa dello spostamento delle linee telefoniche.

«Finalmente anche questo intoppo sta per essere risolto - afferma il sindaco Gian Luigi Farris - i tecnici di Telecom interverranno per effettuare il trasferimento della cavo».

