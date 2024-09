“Sa passillara” nei quartieri storici 

L’appuntamento per i 50 partecipanti è nella scalinata di Sant’Anna, “Sa Fabbrica”, come spiega Massimiliano Piga, uno degli organizzatori. «Ancora oggi la si cita per indicare che una persona sta tergiversando». Ed è da qui che sabato sera inizia “Sa passillara casteddaia”, molto più che un giro turistico: Cagliari Capitale, pagina con oltre 152.000 followers, insieme all’associazione I love Sardinia, vuole infatti mantenere viva la memoria storica dei cittadini su ciò che la città era, e i motivi per cui è diventata il capoluogo che conosciamo ora.

Ricerche storiche

«Facciamo ricerche storiche e fotografiche e vogliamo approfondire una serie di tematiche poco note e che durante un giro turistico non si possono affrontare», evidenzia Piga. E infatti durante la visita dei monumenti, prima la Cripta di Santa Restituta e poi la Sagrestia di San Michele, l’organizzatore spiega come mai il quartiere Stampace si chiami così: «Molto probabilmente, perché a Pisa, da cui provenivano i dominatori di quel periodo, c’era un quartiere denominato Stampace».

Quella di sabato è stata la “data 0”, ma sono già in programma diverse altre iniziative: «In pochi giorni si sono iscritte all’associazione oltre 300 persone che chiedevano di anticipare gli appuntamenti. Ci saranno due o tre passeggiate al mese. Oltre a Stampace» prosegue, «andremo a Marina, Villanova, Castello, Bonaria, Cimitero monumentale di Bonaria e Tuvixeddu. In quest’ultimo percorso, ci organizzeremo con un sistema microfonico in modo che possano esserci anche più persone. Poi inseriremo anche altri itinerari».

Gli aneddoti

«Nonostante abbia studiato diverse delle cose che abbiamo visto oggi, certe curiosità e aneddoti sulla cripta di Santa Restituta e sulla chiesa di San Michele non li conoscevo», commenta Valeria Floris: «è stato sicuramente positivo e molto interessante».

Chiara Noli fa un mea culpa: «Non ero mai entrata né a San Michele né a Santa Restituta, non ne conoscevo la storia. In due ore si è riusciti a racchiudere tutto, condito da qualche momento di leggerezza sugli aneddoti cagliaritani: molto bello. Mi ha colpito soprattutto la storia degli antichi nomi dei quartieri e l’origine di questi soprannomi dati tra quartieri “rivali”. Anche il fatto che si sia passato da locuzioni latine al casteddaio».

«Mi è piaciuta molto la Sagrestia di San Michele, dove è esposta la più grande tela di Cagliari», racconta Enrica Massazza «e anche il racconto sulla cripta di Santa Restituta. È qualcosa che ti tocca l’anima, pensare che i nostri nonni hanno vissuto quei luoghi. È piacevole incontrarsi tra persone che hanno la curiosità di conoscere la propria terra: in effetti conosciamo poco il nostro territorio».

«Per me era la prima volta sia a San Michele che a Santa Restituta», ammette Armando Trovato. «Mi è piaciuto tutto, anche le tele, tutto bello. Poi io sono curioso, per me è stato una bella scoperta».

