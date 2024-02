“Sa passillada cun su cani”, tra giochi e prove di abilità 

Una giornata per gli appassionati dei cani: domenica, dalle 9, a San Gemiliano, andrà in scena “Sa passilada cun su cani a Santu Millanu”. Una passeggiata cinofila, dove i padroni dei cani potranno camminare insieme ai loro amici a quattro zampe. Partenza dalla croce di San Gemiliano, arrivo all’omonima chiesa. Qui ai padroni e ai cani verranno spiegate la basi dell'educazione e si faranno delle prove con giochi e prove di abilità.

«Una giornata speciale di sport e amore per cani e padroni», spiega l’assessore ai Servizi sociali e allo Sport, Mario Alberto Serrau. «Un evento fortemente voluto per sensibilizzare la popolazione riguardo l'importanza della compagnia dei propri cani, e per dire no all'abbandono», continua la sindaca Paola Secci. L’evento, per la prima volta a Sestu, è patrocinato dal Comune e organizzato dall’associazione Dog Generation: «12 anni fa mi sono iscritta ad una scuola di agilty dog e da lì ho rafforzato le mie passioni, ho intrapreso un corso di educatore cinofilo, ho aperto un’attività e ora faccio informazione su questo campo perché c’è sempre tantissimo da imparare», aggiunge l’organizzatrice Giorgia Allegrini. Per informazioni: 3925112233 o 3277191734. (g. l. p.)

