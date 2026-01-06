“Sa Passerella” nel mirino dei vandali 

Mentre si attendono da mesi i lavori di messa in sicurezza, a rimuovere le transenne dal ponte pedonale pericolante sul Rio Matzeu a Sestu ci hanno pensato i vandali. È successo nei giorni scorsi, quando i blocchi sistemati dal Comune per evitare pericoli sono stati divelti scorsi e deformati. Come dire: questa chiusura è durata anche troppo. Ed in effetti era giugno quando le odiate transenne, hanno fatto la loro comparsa: le assi in legno destavano preoccupazione, smosse, con qualche buco. Da qui la chiusura.

Lavori fermi

E poi è iniziata un’altra avventura molto più lunga, quella della burocrazia e dei tempi tecnici. Infatti, come spiegano dal Comune, è stata necessaria un’autorizzazione dell’assessorato regionale ai Beni Culturali, perché “Sa passarella”, come la chiamano a Sestu, ha più di 100 anni ed è un bene identitario. Poi anche il nulla osta del Genio Civile, perché i lavori richiederanno di montare il ponteggio in mezzo al fiume. A dicembre tutto sembrava pronto per partire ma è arrivato un altro problema: mancavano dei materiali. Tutto rinviato, si spera, a metà gennaio.

Intanto però la pazienza di molti sestesi è finita. Già ai primi di dicembre un volantino attaccato con lo scotch recitava: «caro Comune, rimettete a posto la nostra Passerella», aggiungendo poi un molto chiaro “scirarindi”. E ora l’ultimo atto. Nelle ultime settimane i gesti vandalici in tutta la cittadina non sono mancati. Ma in questo caso le transenne sono proprio state spostate, con l’obiettivo probabilmente di passare di nuovo.

Il pericolo

Ieri l’assessore all’Arredo Urbano, Traffico e vicesindaco Massimiliano Bullita ha comunicato che saranno ripristinate. Intanto passare di qua resta un rischio. Ma è anche una scorciatoia per attraversare il fiume, una via diretta, molto utilizzata soprattutto dai residenti più anziani che vivono nel centro di Sestu, e che ora devono fare un giro molto più lungo.

A guardarla, “sa Passerella” ricorda costruzioni molto più celebri: il sito internet di Monumenti Aperti spiega che «la tecnologia costruttiva riprende i modi delle costruzioni in ferro della fine del 1800 di cui la Tour Eiffel è la massima espressione». Risale ai primi del ‘900 ed è ignoto l’autore. Inizialmente si trovava davanti a via Parrocchia, poi è stata spostata nella posizione attuale una ventina di anni fa.