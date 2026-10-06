“Sa panada” non mette d’accordo la città 

Assemini si prepara a un ottobre dedicato al suo piatto simbolo: la panada. Nel calendario autunnale, due iniziative: dal 9 all'11 in piazza Sant'Andrea “Dalla spiga alla tavola” e “Panad’Arte”, dell'associazione Sant'Andrea guidata da Candido Mameli. Domenica 25 la tradizionale “Sagra de sa Panada asseminesa”, organizzata da Comune e Pro Loco nel centro storico e nei cortili delle case campidanesi. La vicinanza temporale delle due iniziative ha spinto molti a chiedersi se non fosse opportuno fonderli in un unico appuntamento per non disperdere le risorse ma il Comune ha escluso l’ipotesi: la divisione risponde a motivazioni storiche, urbanistiche e logistiche.

Le reazioni

Per l'assessore alle Attività produttive e allo Sviluppo economico, Francesco Murtas, «Panad’Arte nasce per valorizzare il contesto storico di piazza Sant’Andrea, mentre la sagra esalta i cortili e le case del centro storico. Spostare l’una nell’altra snaturerebbe la loro identità». Propositivo l’assessore alle Politiche del turismo, Maurizio Tunis: «Iniziative diverse possono convivere e contribuire, ciascuna con la propria identità, a far conoscere sempre di più il nostro territorio. L’auspicio è che ogni occasione di valorizzazione delle nostre tradizioni possa essere vissuta con spirito di collaborazione per la crescita di Assemini».

Gli “incastri”

Le due kermesse hanno finalità e anima diverse. Quella in piazza Sant'Andrea punta su laboratori scolastici, dimostrazioni di lavorazione artigianale, degustazioni di piatti tipici - agnello e anguilla - e spettacoli con musica popolare e tribute band. La sagra del 25, invece, fa rivivere l’atmosfera del borgo antico attraverso l'apertura dei portali storici e la rievocazione di antichi mestieri. La definizione delle date ha richiesto un complesso incastro istituzionale. Comune e Pro Loco hanno dovuto coordinarsi con altri appuntamenti di inizio mese, tra cui il Festival letterario e la festa per il cinquantenario della piazza a cura dell’associazione Folk San Pietro, in programma a ridosso delle limitazioni alla viabilità imposte da una maratona cittadina.

Nodi da sciogliere

Un altro nodo riguarda la filiera produttiva. L'assessore Murtas ha ricordato che la scelta dei periodi deve tenere conto delle esigenze economiche dei produttori e della disponibilità delle materie prime, oltre che delle risorse umane del Comune. Lasciare ai produttori un tempo congruo permette di acquistare le materie prime a costi sostenibili, evitando rincari improvvisi. Infine, l'assetto organizzativo ha un ruolo-chiave: l’ufficio comunale che segue lo sviluppo economico e gestisce la sagra si occupa anche delle autorizzazioni per gli spettacoli pubblici e le feste tradizionali. Una pianificazione distribuita nel tempo, avviata con gli avvisi ai residenti per l'apertura dei cortili, garantisce che ogni iniziativa riceva il supporto amministrativo senza sovraccaricare la macchina comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA