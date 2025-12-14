Sa Nuxedda, famiglie e aziende nel pantano 

«Siamo cittadini asseminesi anche noi, eppure ci sentiamo abbandonati». C’è un velo di rassegnazione nelle voci di residenti e titolari di attività in località Sa Nuxedda, zona nell’agro di Assemini che nonostante sia più vicina, in linea d’aria, ai comuni di Decimomannu e San Sperate, fa parte a tutti gli effetti di Assemini. Una dozzina di famiglie e una quindicina di aziende agricole e florovivaistiche ogni giorno devono convivere con strade dissestate, assenza di servizi e abbandono indiscriminato di rifiuti. «Tutto questo causa disagi, danni ai mezzi, alle nostre attività e, di conseguenza, alle famiglie che vivono grazie a queste», spiega, a nome di tutti, l’agricoltore e residente Corrado Lecis, 57 anni.

A passo di lumaca

Le stradine sterrate si snodano a fianco della strada asfaltata dei Canadesi. Da subito le voragini, piene di fango nonostante non piova da giorni, costringono ad assumere un’andatura a passo di lumaca. Ciò nonostante è inevitabile prendere i fossi. Proseguendo ci si imbatte in sacchetti abbandonati, discariche di eternit e cunette ormai scomparse.«Un anno fa la carreggiata è stata ricoperta con gravel. Con il passaggio della ruspa il materiale si è accumulato ai bordi, ricoprendo i piccoli canali di scolo delle acque», sottolinea Lecis. «Cosa succede quando piove? La strada si trasforma in un pantano».

L’incuria e i pericoli

Si raggiungono poi i canali (in uno passa il rio Sa Nuxedda) nei cui alvei crescono rigogliosi canneti e alberi ad alto fusto, nonché discariche a cielo aperto. L’unica parvenza di civiltà è data dalla presenza di cartelli con su scritto “zona soggetta ad allagamento”. Eppure il maggior pericolo è quello degli incendi in estate: «Predisponiamo le linee tagliafuoco sui nostri terreni, mentre il Comune non pulisce le zone di sua competenza», ha concluso Lecis. I cittadini sono disposti, nonostante paghino regolarmente le tasse, a quotarsi per sistemare la strada da soli: «Ci serve l’autorizzazione. Preferiamo chiamare una ditta specializzata che faccia bene il lavoro», spiega Marco Podda, agricoltore 61enne. Fai da te anche per i rifiuti abbandonati: «Quelli differenziabili li raccogliamo noi e li conferiamo, con i nostri, all’isola ecologica. Le altre tipologie? Vengono inghiottite dalla vegetazione».

Il costo dei disagi

È disperato Manolo Manca, 52 anni, titolare insieme a padre e fratello di un’azienda agricola con dieci dipendenti: «Cambiamo frequentemente le auto e, finché durano, le portiamo continuamente dal meccanico per sostituire cerchi, sospensioni e ammortizzatori. A questo danno economico si aggiunge il fatto che i grossisti, dotati di mezzi pesanti, storcono il naso quando devono raggiungere le nostre aziende per caricare i prodotti. Prodotti che, se delicati come i pomodori, si ammaccano per via dei fossi». Protestano anche Giovanni Farris, 64 anni; Ignazio Medda, 74 anni, e Andrea Pitzanti, 37 anni. «Ho in mano le fatture dei danni che ho subito», dice quest’ultimo. «Chiederò il rimborso».

