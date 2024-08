Sa Murra sarda, la coppia vincente arriva da Ussassai 

La competizione è stata intensa, con la sfida decisa all’ultimo soffio. A vincere la quarta edizione del torneo di murra di Tertenia è stata la giovane coppia di Ussassai composta da Sandro Deplano (assessore al turismo) e Thomas Pes. I due hanno battuto Giovanni Boi e Daniele Dessì, entrambi di Jerzu. Un successo salutato da applausi scroscianti provenienti da una platea divertita: sabato sera residenti e (tanti) turisti hanno assiepato ogni angolo del piazzale dell’ex scuola materna. Al terzo posto la coppia Alessio Corgiolu-Fabiano Urru, anche loro di Jerzu. I trionfatori della gara si sono aggiudicati due smart tv da 40 pollici, i secondi due friggitrici ad aria mentre per chi è salito sul gradino più basso del podio un trolley. Nell’albo dell’evento il duo Deplano-Pes succede alla coppia di Villagrande Nicola Monni-Fabio Floreddu che, l’estate scorsa, aveva superato in finale Francesco Bassu e Angelo Ciprini, entrambi di Orgosolo. Come di consueto, l’organizzazione della rassegna è stata curata dall’associazione Pintadora di Tertenia, presieduta da Rosalba Deiana. L’attesa della competizione è stata impreziosita da folk e prodotti tipici. (ro. se.)

