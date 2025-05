Sa Murra, ritorna il torneo  

Cresce in Trexenta la passione per gli antichi giochi sardi. Si terrà a Mandas, sabato 24 maggio, la quindicesima edizione de “Sa murra mandaresa” promossa dal Comitato spontaneo Sa Murra e dal Comune di Mandas. C’è grande attesa per una manifestazione diventata negli anni un appuntamento irrinunciabile per i cultori di una viva e suggestiva tradizione isolana.

I campioni in carica sono Davide Perra e Cristian Spano, giocatori di Mandas che - con primi posti e ottimi piazzamenti - hanno scritto il loro nome più volte nell’albo d’oro del campionato.

«L’obiettivo dell’iniziativa è proseguire nella valorizzazione delle autentiche tradizioni sarde anche attraverso momenti di socializzazione e svago», dice il sindaco Umberto Oppus. La morra è il gioco tradizionale per eccellenza della Sardegna e affonda le sue radici direttamente nell’antico Impero Romano, dove era chiamato “il nobile gioco delle dita”. Bandito nel 1931 dal regime fascista, ora è al centro di varie iniziative per la sua riscoperta e valorizzazione. Celebri nel paese dell’alta Trexenta le giocate dei Fanti della Brigata Sassari durante la Prima Guerra Mondiale. (s. sir.)

