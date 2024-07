“Sa mura”, altri campi da tennis e la piscina 

Ultimato al Comune di Maracalagonis l’iter burocratico per la realizzazione di nuovi impianti nella zona sportiva di “Sa mura” e per il ripristino estetico-funzionale delle strutture esistenti, compreso il Palazzetto dello sport. Presto si dovrebbe quindi passare ai lavori che comporteranno una spesa di quattro milioni di euro finanziati lo scorso anno col Pnrr.

In programma la costruzione di una piscina, di campi da tennis, padel, calcio a 5, pallacanestro e pallavolo Prevista il nuovo look al Palazzetto dello sport con l'abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione della mensa e della foresteria, la sistemazione dell'area esterna al Palazzetto. Programmato anche un nuovo impianto di illuminazione per il campo di calcio.

E poi la costruzione di campi da tennis e padel con l’utilizzo dell’area attualmente destinata a pista di pattinaggio. Si punta anche alla realizzazione di uno spogliatoio in appoggio alla pista per l’atletica leggera.

Ultimato l’iter burocratico, si attende ora la fase esecutiva del progetto che potrebbe essere avviato entro l’anno o all’inizio del 2025. Un’opera importante progettata proprio in previsione dei finanziamenti legati al Pnrr. (ant. ser.)

