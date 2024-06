Sa Marigosa, lavori per la sicurezza 

Sa Marigosa, che tenta di ripartire dopo il grosso incendio del 6 giugno, è al lavoro anche per rispettare l’ordinanza emessa due giorni fa dal Comune di Riola Sardo, territorio in cui ricade l’azienda agroalimentare che a causa delle fiamme ha perso macchinari, prodotti e parte dell’enorme capannone, sulla provinciale 7.

Il sindaco Lorenzo Pinna ordina ai proprietari di eseguire nell’immediato e comunque entro e non oltre 15 giorni, tutti gli interventi per eliminare il riscontrato pericolo in merito alle coperture danneggiate e lo smaltimento del materiale combusto. Nell’ordinanza viene richiesta una verifica tecnica dell’aspetto strutturale nei muri di confine dello stabile, adottando tutte le misure necessarie per prevenire pericoli per la sicurezza e l’incolumità delle persone. Infine lo smaltimento dei rifiuti di vario materiale presenti all’interno della struttura e resi inservibili dall’incendio.

Il primo cittadino, che tre giorni fa ha fatto un sopralluogo all’interno della struttura, chiede alla ditta di verificare, attraverso un tecnico abilitato, l’esistenza di eventuali altre situazioni di pericolo non rilevabili a vista che potrebbero incidere sulla incolumità del personale. Prescrive poi che tutti i lavori per la messa in sicurezza vengano eseguiti sotto la direzione tecnica di un professionista. ( s. p. )

