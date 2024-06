“Sa Marigosa”, fiamme e paura È in corso la conta dei danni  

Paura per un vasto incendio che ha aggredito lo stabilimento dell’azienda agricola “Sa Marigosa”, tra Riola Sardo e Cabras. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze per circoscrivere le fiamme, lavorando per ore anche per le bonifiche. Indagini in corso per dare una risposta all’origine del rogo, che potrebbe essere accidentale. È in corso la conta dei danni, molto ingenti: devastati alcuni locali, prodotti distrutti. “Sa Marigosa” era già stata colpita da un incendio quattro anni fa.

a pagina 15