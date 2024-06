«Sa Marigosa, danni devastanti» 

Inviata

Riola Sardo . Lo sguardo si posa da un macchinario diventato nero per la fuliggine a un altro, all’interno del capannone della azienda Sa Marigosa, una grossa realtà che raccoglie numerosi produttori del Sinis. Paolo Mele, titolare dell’azienda, presidente regionale Confagricoltura e in Giunta nazionale, sembra non trovare pace. Come dargli torto? Questa solida realtà, che produce e trasforma ortaggi e verdure, è stata attraversata da un devastante incendio che ha distrutto gran parte dello stabilimento. «Si fa prima a dire cosa è rimasto» dice Mele, assalito dallo sconforto. «I danni sono immensi». Il suo viso tradisce una notte insonne passata nei capannoni del Sinis immersi nel fumo. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda per domare quell’inferno di fiamme e ieri pomeriggio sono tornati. «Cercheremo di capire cosa si può recuperare». Collaboratori e dipendenti dell’azienda ieri erano occupati a portare in salvo le confezioni che non erano state aggredite dalle fiamme: in tanti si muovevano per evitare ulteriori danni.

I danni

Difficile per ora fare una stima esatta, si parla di milioni di danni. «Ora occorre affrontare la ripresa dell’azienda che coinvolge una forza lavoro consistente in un settore importante per la nostra economica» dice il sindaco di Cabras Andrea Abis. «Merita il supporto della Regione, prima di tutto, con gli strumenti che si possono attivare. Il nostro Comune farà la sua parte catalizzando l’attenzione della Giunta Todde: una realtà così consistente non può essere lasciata da sola, a fronte di un rogo che ha distrutto l’intera catena di produzione». Quello di Abis è un messaggio chiaro dal quale si attende una risposta altrettanto decisa.

Il rogo

L’allarme è scattato poco prima delle 18: le fiamme sarebbero partite da un furgoncino parcheggiato in una rimessa, sempre all’interno dello stabilimento. Nel giro di attimi le fiamme si sono diffuse in velocità. Un dipendente si è accorto dell’inferno che si era scatenato e ha immediatamente avvisato i colleghi che in quel momento lavoravano anche negli uffici amministrativi. Tutti hanno lasciato subito i locali e hanno chiamato i soccorritori: per fortuna c’è stato il tempo di portare all’esterno i trattori. Nel frattempo le fiamme hanno raggiunto buona parte dei locali fino ai capannoni retrostanti, dove si svolge la lavorazione e la trasformazione dei prodotti. I vigili del fuoco sono arrivati nel giro di breve tempo e hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare le fiamme. E in tarda notte sono cominciate le operazioni di bonifica. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco sono tornati per fare il punto della situazione e per mettere in sicurezza le parti della struttura che possono tornare operative, anche se non si conoscono i tempi.

L’azienda

Sa Marigosa nasce nel 1986 come società giovanile agricola, oggi è diventata la più importante Organizzazione di produttori di melone e anguria in Sardegna, con produzioni di diversi cultivar tra cui spicca, il carciofo spinoso di Sardegna. Nel 2008 con l’avviamento dell’Organizzazione di produttori Sa Marigosa Società Consortile, viene sviluppata la commercializzazione nella grande distribuzione. Stando ai dati dell’Ufficio camerale, l’azienda conta 24 dipendenti, ai quali vanno aggiunti quelli stagionali. L’azienda dal 2021 sostiene le suore Evaristiane in difficoltà nel portare avanti la produzione del vino. «Non si poteva dire no alla richiesta di aiuto di una realtà che aiuta chi è meno fortunato di noi» aveva spiegato Mele.

