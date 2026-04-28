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Sinnai.
29 aprile 2026 alle 00:19

“Sa Mariga de s’aggiuru” contro la violenza sulle donne 

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Da Soleminis a Sinnai per l’ennesima tour fra i Comuni della Sardegna. “Sa mariga de s’aggiuru”, diventata ormai un simbolo di solidarietà, ascolto e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, ha fatto tappa a Sinnai. Ci resterà sino a domani con la promozione di diverse iniziative sociali e culturali col coinvolgimento delle comunità sul tema della violenza di genere. Al centro del progetto proprio l’anfora in terracotta, simbolo di condivisione e sostegno reciproco: uno spazio aperto dove tutte e tutti potranno lasciare pensieri, parole e testimonianze.

“Sa mariga” è arrivata da Soleminis consegnata dal sindaco Clausio Suergiu alla collega di Sinnai, Barbara Pusceddu. Uno scambio avvenuto al teatro civico con momenti di riflessione e un convegno voluto dall’assessore Roberto Demontis sulla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, presenti Maria Filomena Marras, criminologa, Lilli Pruna, docente di Sociologia , Rita Dedola, presidente della Consulta per le Pari Opportunità della Città Metropolitana di Cagliari, Antonio Melis, coordinatore del Centro Came per la rieducazione degli uomini maltrattanti, e Angela Quaquero, psicologa e psicoterapeuta.

Oggi, Sa Mariga sarà ospitata presso il Museo Civico di Sinnai in occasione dell’incontro con le scuole.Alle 16, Inaugurazione della panchina rossa all’ingresso della pineta. Il 30 aprile, il trasferimento a Serdiana. (r. s.)

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