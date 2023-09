Sa Itria e Santu Jacu, chiese da scoprire a piedi 

Una mattinata sul monte Ortobene tra i ruderi delle antiche chiese campestri di Sa Itria e Santu Jacu con relative cumbessias. L'escursione è organizzata per questa mattina dal Presidio turistico nuorese (la seconda Pro Loco). Il ritrovo è previsto per le ore 8.30 nella chiesetta di Nostra Signora di Valverde, mezz'ora dopo si partirà insieme in direzione dei due siti, immersi nel suggestivo paesaggio del monte simbolo della città. Per percorrere il tragitto in sicurezza bisognerà arrivare attrezzati di scarpe da trekking, abbigliamento adatto e comodo, zaino, pranzo al sacco e acqua. La gita è aperta a tutti. Per maggiori informazioni scrivere alla pagina Facebook Pro loco Nuoro - Presidio turistico nuorese.