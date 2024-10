Sa ‘innenna,  vini in vetrina 

A Sorgono è stato un fine settimana all’insegna della ricchezza culturale e delle tradizioni legate a “Sa ’innenna”, tappa di Autunno in Barbagia. Una due giorni dal clima incerto che non ha scoraggiato i visitatori, giunti numerosi per l’evento che si è svolto su binari ormai consolidati con la vendemmia tradizionale e la pigiatura in piazza tra il pubblico festante. Molto apprezzate dai visitatori le mostre dell’abito tradizionale e dei segni sul legno e la curatissima esposizione della maschera rituale de “Is Arestes e S’urtzu”, frutto di un attento lavoro di ricerca dell’associazione culturale Mandra Olisai. Tra gli stand le pregiate produzioni della scuola agraria e le numerose cantine del vino del Mandrolisai, vera star della manifestazione. Ed è stato grande il riscontro di partecipanti al Wine and Sardinia, il salone dei vini sardi. Molto seguito il convegno “Quali sono gli elementi che caratterizzano un territorio?” a cura di Assoenologi Sardegna, e partecipate le degustazioni guidate e masterclass curate da Ais Sardegna e Assoenologi. Tante le etichette premiate al concorso regionale nelle diverse categorie tra cui la cantina Su Binariu di Sorgono e le cantine Fradiles, Pisu, Famiglia Demelas e Mesania di Atzara. «Siamo molto soddisfatti - dice Andrea Atzori della Pro Loco di Sorgono, organizzatrice del Wine and Sardinia - abbiamo avuto una buona partecipazione in rappresentanza della grande varietà dei vini sardi. L’evento evidenzia le peculiarità dei territori di tutta l’Isola e rappresenta sempre più una grande vetrina per le nostre produzioni».

