Sa Grivella, il parco è ora una discarica 

A Sanluri Stato, il parco Sa Grivella Stai, nella zona verde di San Michele, da troppo tempo versa in un totale stato di degrado. La denuncia arriva dall’ex vice sindaco, Ottavio Mocci, che sollecita il Comune a ridare vita ad un’area in passato luogo di incontro, socializzazione, passeggiate e picnic. «È inaccettabile – racconta Mocci – che oggi la località sia ridotta a uno spazio dominato da incuria e abbandono, un vero immondezzaio, simbolo della negligenza di coloro che devono intervenire nel rispetto dei cittadini». Mocci ci tiene a precisare che si è recato sul posto dopo alcune segnalazioni ricevute, immortalando così il degrado in un video. «Sia chiaro – commenta – che non mi diverte andare a scovare situazioni simili e dispiace che qualcuno mi accusi di essere pagato. Amo il mio paese, lo rispetto, combatto come posso i gesti incivili». Da qui la denuncia delle condizioni in cui si trova Sa Grivella: «Ovunque rifiuti, compresi materassi e blocchi di amianto, tanti i sacchetti selvaggi. La situazione è aggravata dall’erba alta che copre le panchine, soprattutto dalla rovina delle antiche fontanelle, rubinetti asciutti, mentre l’acqua scorrendo si disperde in solchi profondi. E dire che in passato si andava ad attingerla per bere. Sanluri Stato non lo merita, ancor di più nell’anno delle culle piene». In Comune conoscono bene lo stato del parco. «Intanto - ricorda l’assessore all’ambiente, Franco Nurra - lo scorso anno l’area è stata pulita dai volontari di Plastic Free. Purtroppo gli incivili continuano a ignorare il servizio porta a porta, come pure l’ecocentro per gli ingombranti. In bilancio abbiamo stanziato dei fondi per riqualificare Sa Grivella. Nell’immediato utilizzeremo le foto trappole». ( s. r. )

