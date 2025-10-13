Sa fregula in orbita con gli astronauti «Supporto psicologico e nutrizionale» 

Sa fregula nello spazio. La prima volta che il nostro piatto tradizionale andò in orbita fu nel 2007, quando durante un “convivio spaziale” dedicato alla cucina italiana, sa fregula fu servita agli astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale. Questa e altre mille curiosità emergeranno durante il Festival dell’Aerospazio organizzato da Astec (Aerospace technology education center) in programma a Olbia da giovedì prossimo a sabato ospite del Museo Archeologico.

La scelta

Ma perché sa fregula? Perché fu il piatto chiave di un menù studiato per portare nello spazio non solo cibo nutriente, ma anche radici culturali e valori simbolici. L’orizzonte della nutrizione spaziale raccoglie le innovazioni per portare, anche attraverso l’identità, le tecnologie alimentari pensate per lo spazio ma che si rivelano utili anche nel contesto terrestre, contribuendo a sistemi agricoli più efficienti, sostenibili e resilienti. Tutto ciò perché la manifestazione metterà sotto i riflettori le sfide e le opportunità legate alla nutrizione in ambienti estremi. I protagonisti del settore presenteranno soluzioni di alimentazione compatta, sistemi produttivi indoor, come la idroponica, e le colture rigenerative, gli approcci nutrizionali adattivi e i protocolli di conservazione per missioni di lunga durata. Tematiche che verranno sviluppate durante la tavola rotonda “Space Food: tecnologia, gusto e sopravvivenza nello spazio profondo”, in programma giovedì alle 15.30, che vedrà protagonisti Stefano Polato, lo chef degli astronauti, Antonella Pantaleo, docente dell’Università di Sassari, Stefania De Pascale, docente dell’Università Federico II di Napoli e Valentina Sumini, architetto dello spazio. Moderatrice dell’interessante dibattito sarà Marilisa Pischedda, founder di Astec e direttrice del Festival dell’Aerospazio.

I temi

«La mostra e la tavola rotonda dedicate allo space food- spiega Pischedda - rappresentano un’importante occasione di confronto tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e sostenibilità. Come Festival dell’Aerospazio, intendiamo valorizzare il ruolo dello spazio come laboratorio d’avanguardia, capace di generare conoscenze e soluzioni applicabili anche al futuro dell’alimentazione sulla Terra. Lo space food non è solo nutrimento, ma un elemento di benessere e motivazione per gli astronauti: il cosiddetto bonus food». Come conferma Stefano Polato. «Nelle missioni spaziali di lunga durata - spiega - il cibo non è solo nutrimento, ma supporto psicologico, mantenimento delle prestazioni e garanzia di salute in condizioni estreme».

Stefania De Pascale, autrice di “Piantare patate su Marte: il lungo viaggio dell’agricoltura”, porterà all’attenzione del pubblico dell’evento il risultato dello studio sull’agricoltura spaziale. «Non significa soltanto garantire l’alimentazione degli astronauti – afferma De Pascale - ma sviluppare sistemi innovativi, sostenibili e sicuri per supportarne la vita e il benessere nelle missioni di lunga durata, sulla Luna e su Marte. Le conoscenze acquisite hanno un impatto diretto anche sulla Terra, aprendo nuove prospettive per un’agricoltura più efficiente, circolare e rispettosa delle risorse naturali». (red. cult.)

