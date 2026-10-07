“Sa frègua groga”, torna la sagra 

A Villaspeciosa torna il tradizionale appuntamento con la “Sagra de sa frègua groga”.

Giunta alla nona edizione, la manifestazione si svolgerà sabato nel parco comunale di San Platano a partire dalle 17.30, quando apriranno gli stand artigianali e manifatturieri. Alle 18 si terranno le dimostrazioni della preparazione della frègua groga, che prende il nome da uno degli ingredienti principe: lo zafferano. A partire dalle 19.30 si potranno degustare le varie preparazioni del piatto tipico, gran finale alle 21 con la musica di Dario Deriu. «La sagra è stata fortemente voluta dalla nostra associazione per valorizzare questa pietanza, creando aggregazione e visibilità per il paese», spiega Fabio Ena, presidente della Pro Loco. «La ricetta originale è composta dalla frègua groga e dal sugo con carne di galletto, esattamente come veniva eseguita anticamente dalle donne del paese che negli anni scorsi», dice ancora Ena, «hanno insegnato la preparazione del piatto anche nei laboratori aperti per adulti e per i bambini delle scuole». Segue il sindaco Gianluca Melis: «Questo evento è portato avanti dalla Pro Loco con grande impegno e dedizione: anche per questa edizione ci aspettiamo una grande partecipazione di pubblico».

RIPRODUZIONE RISERVATA