Sa Forada, finalmente i cantieri 

La svolta attesa per la cittadella sportiva di Sa Forada è arrivata, finalmente. I nastri arancioni da cantiere, e la scritta “Lavori in corso”, riaccendono la speranza degli sportivi quartesi che da anni aspettavano il restyling - annunciato e poi stoppato da un contenzioso fra Comune e progettisti - finanziato con fondi del Pnrr, oltre 2 milioni e mezzo in tutto. Due progetti separati con altrettanti finanziamenti dedicati, che l’assessorato comunale ai Lavori pubblici è riuscito a salvare in extremis: 1 milione e 700mila euro sono destinati al recupero dell'area dell'ex campo da calcio, su cui sorgerà un nuovo impianto per il basket e la pallavolo, un campo per il calcio a 11 e un altro per il calcio a 7. Interventi che si sommano al cluster 2: altri 750mila euro per il pattinodromo, l’area ping-pong all’aperto attrezzata per i disabili, e la riqualificazione degli impianti nel vecchio pallone geodetico.

Via libera

Sullo sfondo c’è il contenzioso innescato lo scorso anno: 1 milione e 700mila euro messi a rischio dall’inerzia della società di ingegneria che stava lavorando alla progettazione, tanto da costringere l’assessorato ai Lavori pubblici a ricorrere alla risoluzione del contratto per “gravi inadempienze e ritardi”, con tanto di penale a carico della società romana ritenuta inadempiente. Iter riavviato subito e intervento di fatto salvato. «Il progetto è in attesa del via libera definitivo del verificatore», spiega l’assessore competente Antonio Conti.Il restyling in corso parte dal pattinodromo di via Lussemburgo, trasformato da alcuni giorni in area di cantiere. Primo step la demolizione di gazebo e strutture del parco sportivo. «Come da progetto verranno eliminati e ripristinati», dice l’assessore ai Lavori pubblici. I tempi previsti per il cantiere sono dettati dal Pnrr: entro giugno, salvo ulteriori proroghe concesse dal Governo. Stessa tempistica per il campo da calcio di fronte. Ma con l’aumento dei prezzi, le risorse Pnrr non basteranno per tutto il restyling. «Con i fondi europei faremo le opere principali», aggiunge Conti, «per completare il resto verranno stanziate ulteriori risorse comunali».

Pattinaggio

Una svolta attesa dalla Flamingo skating club, società quartese di pattinaggio con più di 300 tesserati che vanta fra gli iscritti il campione - lo scorso anno ha vinto la coppa del mondo - Davide Timpanari. «Per anni abbiamo dovuto fare lezione in mezzo a schegge di vetro e spogliatoi vandalizzati», ricorda il presidente della società di pattinaggio, Pierluca Tocco. Da tempo i pattinatori quartesi si allenano solo nel pallone del Velodromo. «La pista di via Lussemburgo è una bellissima vetrina che, appena conclusi i lavori, tornerà ad essere la nostra sede estiva». L’idea è di organizzare gare ma anche iniziative sportive che possano coinvolgere tutto il quartiere. «Ovviamente», ci tiene a precisare Tocco, «nel rispetto di chi abita nelle case vicine».

