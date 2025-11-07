Sa Forada, cantieri ancora fermi 

L’ultimo intervento “anti degrado” nel pattinodromo di via Lussemburgo è di pochi mesi fa, una pennellata verde lungo la recinzione che in tanti nel quartiere di Sa Forada speravano fosse l’inizio di quella riqualificazione attesa da anni. Da allora però è di nuovo tutto fermo, mentre gazebo, strutture e parco sportivo continuano a cedere al tempo e all’azione di vandali e incendiari. «Un peccato vederlo così, qui può entrare chiunque e fare quello che vuol», denunciano i residenti riferendosi al cancello sempre aperto. Poco più avanti la stessa triste fotografia del campo da calcio, off limits per le società sportive quartesi. Il Comune intanto fa pressing sul consorzio di imprese che ha vinto l’appalto: «Entro novembre devono partire i lavori almeno nel pattinodromo», l’appello-ultimatum dell’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti dopo il sì del Ministero a una proroga di tre mesi per i cantieri.

La delusione

Il panorama per i residenti del quartiere non è dei migliori, soprattutto per chi abita sopra il portico di via Lussemburgo. «Al di là del degrado, dispiace che spazi sportivi dove sono cresciuti i nostri figli siano da tempo in mano ai vandali», le parole di Letizia Serra. «La pista di pattinaggio la utilizza qualche gruppo di ragazzini d’estate, nel campo di calcio invece non ci può entrare più nessuno. Poi guardi lì», dice indicando la struttura in legno incendiata tre anni fa, «qualcuno ha pensato bene di distruggere tutto». Qualche residente della zona entra ed esce col cane al seguito, c’è chi si trattiene approfittando di quel che resta delle panchine presenti ai bordi della pista dedicata ai pattinatori. «I giovani del quartiere, ma non solo, hanno bisogno di questi spazi dove potersi incontrare, fare sport, e non stare per strada senza far niente», il pensiero degli abitanti della zona.

I fondi del Pnrr

I progetti finanziati con fondi del Pnrr ci sono, ma - fra intoppi e inadempienze di progettisti e appaltatori - fanno fatica a decollare: 1,7 milioni di euro sono destinati al recupero del campo da calcio, altri 750mila euro sono per il pattinodromo, l’area ping-pong attrezzata per i disabili, e la riqualificazione del vecchio pallone geodetico. «Per il pattinodromo ci siamo», spiega l’assessore Conti, «mentre sul campo il gruppo di progettazione deve ancora apportare delle modifiche chieste dal verificatore. Come amministrazione stiamo facendo il possibile: abbiamo salvato il finanziamento dopo aver rescisso i contratti con i primi progettisti individuati dal Ministero, e ci siamo attivati subito per far ripartire l’iter».

La scadenza

Tempo sino a giugno 2026 per completare la rinascita della cittadella sportiva di Sa Forada. «I ritardi non sono imputabili al Comune», ribadisce Conti, che aggiunge: «ora spetta al consorzio di imprese che ha vinto l’appalto accelerare per definire il progetto del campo e far partire i lavori entro questo mese».

