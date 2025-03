Sa Forada, a rischio i fondi del Pnrr 

Corsa contro il tempo per salvare una parte del finanziamento Pnrr ottenuto dal Comune per far rinascere la cittadella sportiva di Sa Forada.

Di fatto 1 milione e 700mila euro messi a rischio dall’inerzia della società di ingegneria che stava lavorando alla progettazione, tanto da costringere l’assessorato ai Lavori pubblici a ricorrere alla risoluzione del contratto per «gravi inadempienze e ritardi», con tanto di penale a carico della società romana ritenuta inadempiente. «Stiamo cercando di colmare il ritardo con un affidamento d’urgenza del nuovo incarico, la prossima settimana contiamo di avere il progetto finito e consegnare i lavori prima dell’estate», assicura l’assessore Antonio Conti.

Contratto stracciato

La determina di risoluzione in danno del contratto di progettazione, firmato nel 2023, è di pochi giorni fa. Nel documento viene ripercorsa la storia dell’intervento previsto nel polo sportivo di via Svezia, compreso il sì al finanziamento da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con fondi del Pnrr: 1 milione e 700mila euro sono destinati al recupero dell'area dell'ex campo da calcio, su cui sorgerà un nuovo impianto per il basket e la pallavolo, un campo per il calcio a 11 e un altro per il calcio a 7. Finanziato anche il cluster 2: altri 750mila euro per il pattinodromo, l’area ping-pong all’aperto attrezzata per i disabili, e la riqualificazione del vecchio pallone geodetico.

Due progetti separati affidati ad altrettante società di ingegneria, e mentre sul secondo intervento non è emerso nessun problema, lo stesso non si può dire per l’iter del cluster 1 stoppato da tempo. «Non sono stati rispettati i termini perentori per la presentazione degli elaborati mancanti necessari all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica, come richiesto dall’amministrazione e dalla società di verifica», viene spiegato nella determina di risoluzione dell’affidamento. Nel documento si parla anche di una serie di solleciti inviati alla società incaricata, puntualmente rimasti senza risposta. Difficoltà comunicate a febbraio allo stesso Dipartimento per lo Sport che, qualche giorno dopo, «ha intimato il Comune di garantire l’effettivo avvio del cantiere entro e non oltre il termine del 14 aprile 2025, pena la revoca del finanziamento concesso».

Corsa contro il tempo

Tempistica che l’assessorato ai Lavori pubblici sta cercando di ridefinire: l’avvio dei cantieri - intoppi permettendo - prima dell’estate, e restyling concluso con tanto di collaudi finali entro giugno 2026, come previsto dal cronoprogramma del Pnrr. «L’unica cosa che ci possiamo rimproverare è di non aver chiuso prima il contratto. In ogni caso», assicura Conti, «abbiamo già affidato in via d’urgenza il nuovo incarico, e confidiamo di avere a disposizione i progetti e di poterli inviare al verificatore nel corso della settimana prossima».

