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Monserrato.
17 ottobre 2026 alle 00:15

«Sa Fest’e Sa Binnenna, Pro Loco e Comune devono trovare l’accordo»  

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Nel dibattito acceso che negli ultimi giorni ha accompagnato il confronto tra Pro Loco e Comune di Monserrato sull’organizzazione di Sa Fest’e Sa Binnenna, arrivano le parole di Matteo Puddu, 49 anni, figlio di Antonio, storico presidente della Pro Loco monserratina e ideatore della festa oltre trent’anni fa. «Mio padre è stato uno dei motori della manifestazione, ma non l’unico: la festa è il risultato del lavoro di tantissime persone», chiarisce. «Il mio è un appello per il nome di mio padre, tirato in ballo», dalla Pro Loco, «in questa polemica come ideatore della festa», spiega. «Io ricordo bene quegli anni: ero piccolo, ma vedevo l’impegno di tutti. Era qualcosa di commovente». Puddu sottolinea come, nonostante il ruolo centrale ricoperto dal padre, il suo nome sia stato spesso ignorato: «Quando Pro Loco e Comune hanno ritirato i premi per la qualità della festa in Senato, nessuno ha avvisato o menzionato mio padre. E adesso viene citato solo perché c’è polemica. Non è corretto». Ribadisce anche la natura riservata del padre: «Non ha mai voluto apparire. Vorrei solo che il suo nome fosse rispettato sempre, non usato quando fa comodo». Matteo Puddu tiene inoltre a precisare di non voler alimentare lo scontro: «Non sono né contro il Comune né contro la Pro Loco». Il suo auspicio è che le due realtà ritrovino la collaborazione di un tempo: «Ai tempi di mio padre c’era una sinergia che permetteva di fare grandi cose. Ora nessuno vuole scendere a compromessi, ma così non ci sarà un vero vincitore».

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