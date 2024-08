Le celebrazioni in onore di San Sisinnio rappresentano per tutta la Sardegna l’esito di una devozione popolare antichissima. La comunità villacidrese da oltre 400 anni celebra il suo Santo in una festa conosciuta come Sa Festa Manna che si svolge in parte nella località campestre dove sorge il Santuario a lui dedicato e in parte nel centro urbano del paese. Sono quattro giorni di festa, a partire dal venerdì antecedente la prima domenica di agosto, caratterizzati da riti religiosi e civili.

Stasera alle 21 Videolina trasmetterà la processione di rientro della reliquia di San Sisinnio nella chiesa patronale, che si è svolta domenica scorsa. Il commento è affidato a Gianni Zanata e le interviste di Gianfranco Locci, regia Francesco Lattuca.