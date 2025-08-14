Sa Festa Manna tra fede e affari 

In questi giorni entra nel vivo a Guspini Sa Festa Manna, la ricorrenza secolare che accompagna la settimana di Ferragosto. Il cuore delle celebrazioni è in via Santa Maria e in piazza XX Settembre, ma il programma si estende anche a piazza Togliatti e ai giardini pubblici, creando un circuito che moltiplica le occasioni di lavoro. Merito anche dei tanti guspinesi che rientrano per riabbracciare le famiglie e ritrovare gli amici. Per le attività commerciali delle zone interessate sono giornate frenetiche ma redditizie: tra processioni, spettacoli e bancarelle, il paese si riempie di suoni, colori e profumi, e l’economia locale, seppur temporaneamente, ne trae beneficio.

500 persone al giorno

Dal bancone del bar in via Santa Maria, Nicola Manca racconta: «Sono giorni impegnativi. Non possiamo fare stime precise, ma arrivano almeno cinquecento persone al giorno; e prima del 2016 si arrivava anche a mille ingressi».

Poco più avanti, il Caffè 900 e il ristorante La galleria dei sapori, gestiti da Aysen e Keven Nonnis, godono di una posizione strategica, a due passi dalla chiesa romanica e dal cuore della festa. «In due o tre giorni si concentra un lavoro intenso che dà respiro», spiegano: «Sarebbe meglio poter lavorare così tutto l’anno».

«Indotto importante»

La politica locale sottolinea il valore economico della ricorrenza. «La Festa di Santa Maria rappresenta un richiamo importante», afferma l’assessora al Commercio e alle Attività produttive, Stefania Atzei: «L’indotto che genera è determinante per molte attività, grazie a un programma ricco di iniziative mattutine e serali in più zone, capace di attirare guspinesi e turisti che da anni apprezzano la nostra ricorrenza principale».

Coinvolgimento diffuso

Anche per Graziella Caria, segretaria del Centro Commerciale Naturale Apice, il coinvolgimento diffuso è essenziale: «Sa Festa Manna è tradizione e fede, ma anche un’occasione in cui commercio, artigianato, ristorazione e produzioni locali vengono presi d’assalto da emigrati e turisti. Con una promozione nazionale mirata si eviterebbe però il mordi e fuggi, che penalizza accoglienza e indotto».

Pur concentrandosi tra piazza XX Settembre e via Santa Maria, non mancano eventi in altre aree. Luca Porru, della pizzeria in piazza Togliatti, osserva: «Il lavoro aumenta perché molti rientrano formando gruppi numerosi e ordinazioni importanti. È merito di Ferragosto, più che della festa in sé, ma ogni iniziativa ha effetti positivi su tutto il territorio. Anche “Inistrada”, pur non essendo in piazza Togliatti, porta benefici».

