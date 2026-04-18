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Tortolì.
19 aprile 2026 alle 00:24

Sa festa antiga per fare primavera 

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È bastato un annuncio della Pro loco Rocce Rosse, a inizio marzo, per scatenare l’entusiasmo e la cooperazione comunitaria. Sa festa antiga, il 2 e il 3 maggio, si candida ad affermarsi nel calendario degli eventi di primavera, facendo rivivere lo spirito di un tempo nel centro storico di Tortolì. Saranno 25 i punti di interesse, con le famiglie che abitano da quelle parti pronte a offrire una vasta gamma di prelibatezze della tradizione, aprendo anche le case più antiche ai visitatori. Rassegna che rientra nell’ambito della manifestazione “Primavera nel cuore della Sardegna”, promossa dall’Aspen della Camera di commercio di Nuoro, Sa festa antiga propone pure un itinerario del patrimonio storico-culturale della cittadina, fra cui la visita al campanile della chiesa di Sant’Andrea e a Sa Domu beccia.

Gli artigiani e gli hobbisti racconteranno tradizioni e antichi sapori attraverso dimostrazioni dal vivo e laboratori esperienziali, come la pratica di cucitura dei culurgionis, la panificazione artistica, la tessitura, con la lavorazione dei tappeti antichi realizzati al telaio. Ancora, la dimostrazione della macina dell’olio a freddo e la creazione artigianale di cestini sardi. L’evento abbraccerà anche spettacoli musicali itineranti, le sfilate dei gruppi folk e maschere del Carnevale isolano. In più, il palinsesto prevede anche il rito della vestizione degli sposi per offrire una visione completa della cultura materiale sarda. Sarà presente anche uno stand informativo dedicato al progetto Einstein Telescope di Lula, il futuro rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione.

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