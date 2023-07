Sa ‘e Manca, un cimitero in abbandono 

«Il cimitero di Sa ‘e Manca a Nuoro, si trova in stato di abbandono e di incuria come tante aree della città». L’ennesima denuncia arriva dai tre gruppi consiliari Un’altra Nuoro - Un’altra Sardegna, Italia in Comune, Ripensiamo Nuoro. Lo scorso 4 luglio hanno depositato una proposta di ordine del giorno dove si mettono in evidenza le criticità e si propone di «esternalizzare il servizio alla società in house è-comune anche dopo l’incremento di personale operativo della stessa che sta passando da 58 a 78 addetti». I consiglieri Narciso Guria, Emilio Zola e Gianni Dettori, parlano di «peggioramento e decadimento del verde e decoro urbano nel cimitero» e denunciano «la presenza di erbe infestati e assenza della gestione del verde». Nella loro proposta all’ordine del giorno segnalano la presenza di un’area adibita a discarica nel Blocco L, di facile accesso ai visitatori, con rifiuti abbandonati, come scale dismesse, materiali ferrosi, plastica e materiali vari e dell’utilizzo da parte dei fruitori di vecchie scale in ferro, datate, arrugginite non più a norma. Ma per i tre consiglieri è ancora più grave la situazione del personale: «Ci sono in servizio a tempo pieno e indeterminato solo tre necrofori, due con limitazioni per l’idoneità al servizio di tumulazione. Inoltre non c’è un direttore».

