«Sa Duchessa, pronti a ricostruire»  

Arriveranno nuove aule super-tecnologiche, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo. Il tempo che servirà alla Procura di Cagliari per chiudere le indagini e restituire l’area all’università di Cagliari. Quasi un anno dopo il crollo dell’ex Aula Magna della facoltà di Geologia, in via Trentino, (era il 18 ottobre) di quella tragedia sfiorata (solo perché miracolosamente l’edificio è crollato poco prima delle 22 quando a quell’ora più nessuno studente né i docenti erano all’interno) non c’è più quasi traccia. Perché l’università ha (da tempo) rimosso le macerie, ripulito e messo in totale sicurezza l’area. In attesa di poter mandare ruspe e operai (dopo il via libera della Procura) e ricostruire così un nuovo e supermoderno edificio con l’obiettivo di rimettere mano anche agli edifici adiacenti a quello crollato, dove alcune aule sono ancora off limits dopo quella notte di martedì di un anno fa. «È trascorso un anno dal crollo dell’edificio dell'ex aula magna della facoltà di Geologia e per tutti noi è un ricordo doloroso. Al momento non è possibile intervenire in quanto le indagini sulle responsabilità sono ancora in corso e l’area non è transitabile», afferma il rettore Francesco Mola.

Le novità

L’ateneo, però è già pronto. «Successivamente all’episodio abbiamo avviato le verifiche e gli interventi per il consolidamento degli edifici vicini a quello crollato», spiega ancora il rettore. «L’università ha già pronto il progetto per il nuovo edificio che sarà realizzato secondo i migliori standard dal punto di vista architettonico, tecnologico e strutturale. Stiamo al momento valutando possibili forme di finanziamento per la costruzione della struttura», aggiunge. Come detto, l’obiettivo dell’università non è solo quello di ripristinare l’aula magna ma riqualificare anche gli edifici accanto. Questo perché «quell’episodio ci ha insegnato che la nostra priorità è la sicurezza dei luoghi di lavoro e di studio della nostra comunità; i nuovi spazi sono stati ridisegnati e pensati tenendo conto delle esigenze di chi in questi spazi lavora e studia, dal momento che l'università deve essere un luogo sicuro di accoglienza», spiega ancora Mola.

Unicaralis

Di fronte all’azione dell’università, gli studenti mantengono scetticismo: «Dopo una anno non è cambiato granché», dice Matteo Pisu, rappresentante di UniCaralis, associazione studentesca universitaria. «È vero che l’ateneo ha fatto interventi e verifiche su diversi edifici, e questa è certamente una buona notizia, ma molte infrastrutture sono vecchie, un problema di tutti gli atenei italiani, ma a Cagliari si accentua. Penso ai servizi delle mense e della casa dello studente, dove certo e per fortuna non ci sono stati crolli di quella portata ma cedimenti sì. Che sono comunque pericolosi», aggiunge.

Le indagini

Per arrivare a un punto fermo, che dirà cosa è davvero accaduto la notte del 18 ottobre dello scorso anno, occorrerà aspettare ancora fino alla fine di gennaio quando, verosimilmente, sarà discussa la perizia in sede di udienza di incidente probatorio disposta dalla giudice Elisabetta Patrito su richiesta del pubblico ministero Giangiacomo Pilia, titolare del fascicolo. Di fatto un’anticipazione con contraddittorio di quello che poi sarà il vero e proprio processo per disastro colposo. Secondo alcune indiscrezioni, l’esito di quella perizia rispecchierebbe in gran parte le conclusioni a cui era arrivato il consulente tecnico nominato dalla Procura che aveva individuato nell’installazione dell’impianto di climatizzazione, trascurando il fatto che il solaio avesse già presentato problemi, la causa principale. ( ma. mad. )

