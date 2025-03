Sa Duchessa, piove sui banchi durante le lezioni 

Acqua sui banchi, macchie di umidità sul soffitto e nastro segnaletico a delimitare le aree critiche. È la scena che si è presentata ieri mattina agli studenti dell’aula 1B di Psicologia nell’edificio di Sa Duchessa, costretti a fare i conti con infiltrazioni che si trascinano dall’inizio dell’anno accademico.

«Piove sopra i banchi, le chiazze sul soffitto sono molto vicine ai proiettori, e una bancata intera è stata perimetrata con il nastro», racconta Gaia Ruggeri, 20 anni, rappresentante del dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali. Il problema è noto da mesi. «Ad ottobre l’Università aveva assicurato che il tetto fosse stato impermeabilizzato, ma siamo punto e a capo» denuncia Ruggeri «non è modo di garantire il diritto allo studio».

Anche Bianca Pili, 27 anni, rappresentante della facoltà di Studi Umanistici, conferma la situazione. «La Dims (Direzione investimenti, manutenzioni, sostenibilità) è intervenuta dopo le segnalazioni, ma i lavori non sono serviti». Le criticità non si fermano qui. «È la stessa aula in cui è caduta una lampada poco dopo l’ingresso di un professore» ricorda Pili. «Gli studenti entrano sperando che non succeda nulla di grave». Oltre al pericolo, c’è il problema del sovraffollamento: «In molti seguono le lezioni in piedi o seduti per terra in aule che sono state costruite quando ancora erano in pochi a frequentare l’università. Le iscrizioni crescono, ma gli spazi rimangono gli stessi, togliere posti perché c’è l’acqua sui banchi è impensabile».

La questione non riguarda solo l’aula 1B. «Anche l’aula 6A del corpo aggiunto è soggetta a questi gocciolamenti» aggiunge Pili. «Tra gli studenti, soprattutto dopo il crollo dell’aula Vardabasso nel 2022, c’è paura». «Vengono fatti continui rattoppi, ma non si trovano soluzioni permanenti».

