Sa domu e’ s’orcu, boom di visitatori 

Ha preso ufficialmente il via il nuovo servizio di visite guidate alla tomba dei giganti “Sa domu ‘e s’orcu”, situata sul versante nord occidentale della Giara di Siddi, grazie a un finanziamento regionale di 80mila euro. L’iniziativa, affidata alla cooperativa sociale South West Port, rappresenta una novità per il territorio: nel primo giorno sono state un centinaio le persone che hanno raggiunto l’altopiano per visitare uno degli esempi di architettura funeraria nuragica.

«Siamo molto soddisfatti di questa partenza – dichiara il sindaco Marco Pisanu – e la speranza è che il servizio possa proseguire anche oltre i sei mesi previsti dal finanziamento iniziale. Si tratta di un’opportunità importante per valorizzare il nostro patrimonio e promuovere il turismo culturale in modo strutturato».

I visitatori possono usufruire del servizio dal martedì alla domenica, con orario 9.30-13.00 e 15.30-19.00, mentre il lunedì il sito si potrà visitare, ma senza accompagnamento. A garantire la tutela del luogo interviene anche la compagnia barracellare locale, che presta un servizio di vigilanza attiva. Inoltre, per rafforzare la sicurezza e prevenire atti vandalici, sono state installate telecamere di videosorveglianza nell’area archeologica. ( g. g. s. )

