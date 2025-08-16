Sa Domu beccia, bando per l’affido 

Sa domu beccia di Tortolì riaprirà le porte. Il Comune ha pubblicato un bando per la concessione in uso della dimora storica tortoliese. Con una procedura negoziata si cercano associazioni culturali, sociali e di volontariato, senza scopo di lucro, che si impegnino a collaborare con l'ente per la valorizzazione del bene che si trova in pieno centro storico, all'angolo tra via Bixio e via Amsicora, e per costituire un front-office con eventuali utenti locali, turisti e scolaresche. «La convenzione prevede un periodo di collaborazione di quattro anni durante il quale l'associazione utilizzerà l’immobile quale sede operativa, garantendo l'apertura dei locali per almeno otto ore settimanali in inverno e ventuno ore nel periodo estivo» si legge nell'avviso. Gli obiettivi sono: apertura per visite guidate, organizzazione di mostre, partecipazione a eventi come Monumenti Aperti o giornate Fai. Sarà presa in considerazione l'offerta più vantaggiosa. Le manifestazioni di interesse devono arrivare entro il 25 agosto. (f. me.)

