VaiOnline
Tortolì.
17 agosto 2025 alle 01:13

Sa Domu beccia, bando per l’affido 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sa domu beccia di Tortolì riaprirà le porte. Il Comune ha pubblicato un bando per la concessione in uso della dimora storica tortoliese. Con una procedura negoziata si cercano associazioni culturali, sociali e di volontariato, senza scopo di lucro, che si impegnino a collaborare con l'ente per la valorizzazione del bene che si trova in pieno centro storico, all'angolo tra via Bixio e via Amsicora, e per costituire un front-office con eventuali utenti locali, turisti e scolaresche. «La convenzione prevede un periodo di collaborazione di quattro anni durante il quale l'associazione utilizzerà l’immobile quale sede operativa, garantendo l'apertura dei locali per almeno otto ore settimanali in inverno e ventuno ore nel periodo estivo» si legge nell'avviso. Gli obiettivi sono: apertura per visite guidate, organizzazione di mostre, partecipazione a eventi come Monumenti Aperti o giornate Fai. Sarà presa in considerazione l'offerta più vantaggiosa. Le manifestazioni di interesse devono arrivare entro il 25 agosto. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

1936-2025.

Ciao Pippo, si è spenta la tv

La scomparsa di Baudo a 89 anni: ha scritto la storia della televisione italiana 
Il conflitto

La rabbia degli ucraini: «Un incontro ripugnante»

Le critiche dei media: gli Stati Uniti deboli e il leader russo ha sfilato sul tappeto rosso 
Il caso

A Chia cartelli contro gli israeliani

«Li ho messi io», spiega l’attivista Luisi Caria. Carboni (Chenàbura): «È antisemitismo» 
Enrico Fresu
Sanità

Guardie mediche, l’ira dei sindaci «I servizi sanitari sono un diritto»

Gli specializzandi: troppe denunce, costretti a rinunciare 
Alessandra Carta
Energia

Fotovoltaico sardo, l’agricoltura perderà altri 100mila ettari

«I progetti si moltiplicheranno anche grazie al vuoto normativo» 
Lorenzo Piras
L’evento

Palio di Siena, trionfa “Gingillo” Zedde

Il fantino originario di Noragugume regala la vittoria alla contrada del Montone 
Ischia

Uccide l’ex suocera e il compagno, poi si spara

Folle aggressione per strada: l’uomo, un 69enne, ha ferito anche l’ex moglie 
Trasporti.

Due nuovi treni a idrogeno per l’Isola

Investimento da 29 milioni per le tratte Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili 
Litorale

Poetto, un ristorante con vista mare

Pasta al pesto, porchetto e birra sotto l’ombrellone: «Un grande privilegio» 
Sara Marci