Sa dom’e s’orcu, via alla pulizia 

Una trentina di volontari hanno partecipato ieri mattina alla pulizia del sito archeologico nuragico de Sa dom’e s’orcu nel contesto della seconda edizione di “Archeologicambiente”. L’operazione è stata svolta in coordinamento con la Regione, l’associazione enti locali per gli eventi culturali e di spettacolo e le associazioni Limen Sarrabus Gerrei e Archeosarrabus. «L’obiettivo - ha detto il sindaco Simone Monni - è contribuire a valorizzare il patrimonio culturale della nostro territorio. A questo proposito siamo in attesa di approvare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un vero e proprio scavo d’indagine presso questo sito nuragico». L’assessore alla Cultura Jonata Mucelli che ha organizzato le attività aggiunge: «Stiamo lavorando affinché si possano eseguire altre azioni di questo tipo, coinvolgendo anche altre associazioni e soprattutto le scuole». (ant.ser.)

