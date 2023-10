Sa Dom’e farra: serata di musica, balli sardi e banchetti  

L’arrivederci della rassegna “Si Ghetat custu bandu”, è una grande festa fatta di musica, balli e cumbidus. Non tango e valzer ma è il ballo sardo a coinvolgere le tante persone arrivate a Sa Dom’e Farra per salutare le tante iniziative che, nel segno della tradizione, hanno accompagnato i quartesi dalla scorsa primavera. Giovani e meno giovani, esperti e alle prime armi, si sono fatti coinvolgere in su ballu tundu. Qualcuno si è esibito dopo avere imparato i passi partecipando proprio ai laboratori di ballo sardo.

Alle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu, Su Scrignu de Campidanu insieme a Femminas, Nodas e Boxis campidanesas, va il merito di avere riportato l’antica domus di via Porcu nell’atmosfera di un tempo, tra antichi costumi, laboratori di sartoria, convegni e mostre.

«Quest’anno è stato un grande successo», dice il presidente del Città di Quarto Gianni Orrù, «sono state fatte tante attività che hanno visto una grande partecipazione. A cominciare dai nostri laboratori di danze popolari e poi mostre, convegni. Adesso la speranza è di non fermarci: aspettiamo l’ok per poter continuare con altri appuntamenti anche a novembre, dicembre e gennaio prima di fermarci nei mesi invernali». Lucio Carboni di Su Idanu aggiunge: «C’è una famosa frase che dice “un popolo senza passato è un popolo senza futuro”, e questo la dice tutta sull’importanza delle tradizioni. Noi abbiamo proposto i laboratori sartoriali perché purtroppo oggi tanta gente si improvvisa senza considerare che ci sono regole che vanno rispettate». La proposta , prosegue Carboni, «è di poter allestire un mostra permanente dei costumi a Sa dom’e Farra, con una sala che però dovrà essere attrezzata, per restituire un po’ della sua identità a una casa museo che oggi di museo ha molto poco». Sorride anche Ennio Deiana di Su Scrignu de Campidanu, «chiudiamo una bellissima stagione che speriamo di riaprire subito. Bisogna tramandare le tradizioni soprattutto ai giovani, ricordo che siamo stati i primi ad avere 50 associati sotto i 18 anni». E dopo i balli per finire, su cumbidu, il rinfresco per tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA