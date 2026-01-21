VaiOnline
Tradizioni.
22 gennaio 2026 alle 00:31

Sa dom’e Farra, racconti attorno al braciere 

I racconti attorno al braciere, quelli delle verità tramandate e quelli della narrazione popolare, saranno al centro sabato alle 17,30 a Sa dom’e Farra del nuovo appuntamento della rassegna “Si Ghetat custu bandu”, “Contus de forredda”. Un percorso di voce, memoria e comunità, nella casa che custodisce un pezzo di storia della città. Parliamo di Sa dom’e Farra, un monumento creato da Gianni Musiu, punto di riferimento delle tradizioni sarde morto qualche anno fa, che nella casa storica proprio dietro il Palazzo civico ha creato un vero e proprio museo, poi rilevato dal Comune e non valorizzato come avrebbe meritato fino ai primi anni Duemila, quando fu sottoposto a un radicale restauro. Quello di sabato sarà un pomeriggio dedicato ai racconti antichi, organizzato dalle associazioni Su Idanu e Femminas, per fare un salto indietro nel passato.Sarà presente la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni. Durante la serata sarà presentato “Balentis Scarescius” un piccolo trattato in lingua sarda campidanese nella variante quartese. E sarà illustrata la storia di due chiese campestri poco conosciute che sono San Forzorio e San Michele Arcangelo. Ciascun partecipante riceverà in regalo l’opuscolo. La rassegna “Si Ghetat custu bandu” delle associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de campidanu, proseguirà poi sabato 31 gennaio sempre alle 17,30 con “Su Cantu a Curba” a cura dell’associazione Su Scrignu de Campidanu. Un incontro per ascoltare, comprendere e celebrare una delle espressioni più profonde della tradizione vocale campidanese. (g. da.)

