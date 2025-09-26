Sa dom’e Farra, oggi l’ultimo atto di “Sciampitta” 

Oggi alle 19 Sa dom’e Farra ospiterà l’ultimo atto di Sciampitta, il festival internazionale del folklore andato in scena lo scorso luglio, organizzato dall’associazione Città di Quarto. Il sipario cala con una conferenza concerto “Suoni di Sardegna - l’organetto diatonico tra storia e innovazione” a cura di Marco Lutzu, docente di etnomusicologia all’Università di Cagliari. Dopo i saluti delle autorità, spazio alla musica con l’organetto diatonico di Giovannino Pisu e la voce di Peppino Patteri.

Appuntamento con la tradizione anche domani, sempre alle 19 e sempre a Sa dom’e farra. Nodas de Sardigna presenta Festa Nodia con “Armonie di Sardegna- danze e canti dell’Isola”. Ospiti della serata l’associazione Cuncordia a launeddas, il coro Eufonia di Gavoi, l’associazione gruppo folk Busachi Bella mia, il gruppo folk Abba Frida di Arzana. E ancora Sotziu Tenore murales di Orgosolo, il gruppo folk Su Idanu di Quartu e l’associazione Città di Quarto.

