Sa Dom’e Farra, laboratorio sulla fregula 

La rassegna “Si ghetat custu bandu” organizzata dalla associazioni in rete Città di Quarto, Su Idanu e Su Scrignu de campidanu con la collaborazione di Femminas, Nodas e Boxes campodanesas, prosegue domani con un appuntamento speciale.

Sarà la fregula la protagonista del laboratorio in programma alle 20 a Sa Dom’e Farra. Un’occasione unica per i visitatori per apprendere direttamente dalle artigiane i segreti della preparazione della pasta tipica che a Quartu si usa profumare con lo zafferano. Dopo l’appuntamento di domani la rassegna si prende una pausa per lasciare spazio ai festeggiamenti in onore di Sant’Elena.

E sono tantissimi gli altri appuntamenti previsti per i prossimi giorni in città. Giovedì alle 17 nella biblioteca comunale di Flumini ci sarà la presentazione del libro “Le avventure di Trovatilla e Rossillina”, di Gloria Lai. A dialogare con l’autrice ci sarà Davide Mocci. L’iniziativa è inserita all'interno del Dorian Festival - Quinta Edizione. Appuntamento con la musica invece oggi in via Genova 38 A: alle 18,30 è prevista l’esibizione dei Musalibre, band quartese indie pop/rock formatasi nel 2018 tra i banchi di scuola. Domani appuntamento anche con la rassegna “Libri a buffet”. A Casa Olla alle 19,30 incontro con Annino Mele che insieme con Maria Grazia Calligaris presenterà il libro “Probòmines - per una giustizia riparativa”.

