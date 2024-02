Sa Dom’è Farra, è necessaria la prenotazione  

Aperture su prenotazione a Sa Dom’e Farra. In attesa che riprendano le attività delle associazioni in rete e scaduto il 31 dicembre scorso, almeno per ora, il progetto con i beneficiari dell’inclusione sociale, la domus di via Porcu – il primo museo etnografico della città -, sospende l’apertura quotidiana. Da qualche tempo infatti si poteva visitare sia la mattina che il pomeriggio, per addentrarsi anche tra la storia del museo dei cantadoris.

«Purtroppo adesso le aperture giornaliere sono sospese» dice il patron del gruppo Città di Quarto, Gianni Orrù, «ma chi vuole visitare Sa dom’e Farra potrà farlo su prenotazione. Abbiamo già avuto due richieste da parte di scolaresche e oltre alle visite guidate accompagneremo anche i bambini con i suonatori di launeddas».

A partire poi da giugno, «dovremmo riprendere con la rassegna “Si Ghetat custu bandu”. Abbiamo già sentito il Comune e non dovrebbero esserci problemi».

La rassegna che è organizzata dalle associazioni in rete, con Città di Quartu ci sono Su Idanu, Su Scrignu de Campidanu e poi Femninas, Nodas e Boxis Campidanesas, si era conclusa lo scorso dicembre dopo un ricco programma per le festività natalizie. Riprenderà con i consueti appuntamenti tra presentazioni di libri, corsi di ballo sardo, laboratori di cucito e costumi, mostre e tanto altro. La scorsa estate ogni appuntamento aveva attirato tantissime persone, che avevano riempito gli spazi della casa campidanese.

