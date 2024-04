Sa Die, via alla festa nelle strade del centro 

Domenica cadranno i 230 anni dalla sollevazione di Cagliari del 1794, evento simbolo della stagione rivoluzionaria sarda. Per il terzo anno consecutivo l’Assemblea natzionale sarda impegna le sue risorse e le sue persone nella celebrazione della ricorrenza. Come sempre, senza alcun contributo pubblico. «Il 28 aprile è la festa di tutti i sardi. Un giorno per ricordare l'eroismo dei sardi che hanno dato la vita per la nostra libertà», afferma il presidente di Ans, Riccardo Pisu.

A Cagliari le celebrazioni di Sa Die de sa Sardigna 2024 saranno articolate nelle due giornate del 27 e del 28 aprile, in un programma ricco di eventi culturali di divulgazione storica, un incontro con ospiti internazionali e tanti momenti di festa tra le strade del centro: Palabanda, il Corso Vittorio Emanuele, Piazza Yenne e il Bastione. Si attende anche un flashmob.

Domani alle 17,30 al numero 137 del Corso è in programma l’Aperinsardu, alle 19 nella porta di Palabanda ci sarà una commemorazione, alle 21 e alle 22 dj set al Brew bay (al 151 del Corso) e all’Artesanias (via Portoscalas 41). Domenica alle 4,28 come fu il 28 aprile del 1794, in piazza Yenne, via alla festa con un momento teatrale sulla rivoluzione dei sardi e la repressione del Savoia. Performance di Andrea Murru e Francesco Casula; alle 10 alla Grotta Marcello Ans ospita i rappresentanti di 6 Nazioni senza Stato per un confronto su identità, autodeterminazione e feste nazionali, alle 17 nel Corso musica e balli, alle 17 un altro Aperinsardu (Corso Vittorio Emanuele 137), alle 20 dj set all’Artesanias. Per Pisu «è un evento con un grande potenziale non sfruttato. Contando che è tra il 25 aprile e il 1 maggio, può essere un formidabile traino anche per il turismo». Per sostenere queste iniziative, Ans ha avviato delle raccolte fondi.

