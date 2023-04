Sa die, tutti in classe per onorare la festa 

Nessuno si è pentito di entrare in classe nonostante il giorno di festa. Così hanno raccontato i piccoli studenti ma anche i docenti. Ieri, in sedici scuole dell’Istituto comprensivo di Simaxis, Sa die de sa Sardigna è stata celebrata tra i banchi di scuola con laboratori di ogni tipo, lezioni sulla storia e sulla simbologia della bandiera sarda, attività di ricerca sulle fotografie d’epoca riguardanti diversi aspetti della vita sociale, balli, canti e letture in lingua sarda. Un giorno dedicato interamente a conoscere la storia della Sardegna. Così ha voluto Giuseppe Scarpa, dirigente delle scuole di Simaxis, Villaurbana, Ollastra, Solarussa, Zerfaliu e Siapiccia, contrario alla sospensione delle lezioni e a favore invece alla conoscenza della propria terra. «In tutte le scuole ho visto tanta felicità di vivere tutti assieme il lavoro fatto nei mesi scorsi - spiega Scarpa - I bambini hanno potuto conoscere la propria identità». ( s.p. )

